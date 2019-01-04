Antalya'nın deniz yaşamı bu müzede

ANTALYA, () - KALEİÇİ Yat Limanı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk Deniz Biyolojisi Müzesi, 5 yılda 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'yı denizle barışık bir kent yapma hedefiyle hizmetleri sürüyor. Bu kapsamda Kaleiçi Yat Limanı'nda hizmet veren Deniz Biyoloji Müzesi, Türkiye'nin ve Akdeniz'in su altı yaşamını Antalyalılar ve turistlere tanıtıyor. Deniz canlılarının ve özellikle nesli koruma altındaki türlerin yakından tanınmasını sağlayan müze, 5 yılda 25 bin ziyaretçi ağırladı.

500 TÜR SERGİLENİYOR

Batık bir korsan gemisi şeklinde dizayn edilen müzede hepsi Türkiye denizlerinde yaşayan 19 tür köpekbalığı, yaklaşık 150 tür kemikli balık, süngerler, mercanlar, karides, istakoz ve yengeçler, kabuklular, ahtapot, kalamar ve sübyeler, denizyıldızları ve denizkestaneleri olmak üzere yaklaşık 500 tür deniz canlısı sergileniyor. Aslan ve Balon Balığı gibi Kızıldeniz'den gelen yeni türler de müzede yer alıyor.

Antalya'da deniz kültürünün benimsenmesi ve doğal mirasa sahip çıkılmasını amaçlayan müze eğitici ve öğretici işlev görüyor. Akdeniz'in biyoçeşitliliği nitelikli koleksiyonlarla ziyaretçilerle buluşturan Deniz Biyolojisi Müzesi, her yaştan insanın deniz yaşamı hakkında interaktif olarak bilgi edinmesini sağlıyor ve bu amaçla eğitim, panel, çalıştay ve sergiler düzenliyor. Okullardan gelen öğrenci gruplarına denizler ve canlı kaynaklar ile ilgili bilgiler veriliyor.

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