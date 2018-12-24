Antalya'nın 2019 kongre turizm kataloğu çıktı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Kongre Bürosu'nun 2019 yılı için hazırladığı ve kapak teması ise Antalya'nın sahip olduğu 183 çeşit kelebek olan 'Meeting & Incentive Planner Guide' kataloğunun lansmanı yapıldı.

Antalya'nın en önemli alternatif turizm çeşitlerinden kongre turizminin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla Antalya Kongre Bürosu tarafından hazırlanan 'Meeting & Incentive Planner Guide' kataloğu tanıtıldı. Antalya Valiliği'ndeki toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin (ATSO), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ile ATAV yöneticileri katıldı.

Her yıl bu mevsimde Antalya'nın yeni yıldaki kongre kataloğunun tanıtıldığını belirten Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2018'in sonuna geldik ve çok iyi bir yıl geçirdik. Antalya olarak herkesin para kazandığı ve mutlu olduğu bir yılı geride bırakıyoruz. Tabi turizmde rakamlar büyüyor, 2018'de bütün zamanların rekoru geldi doğru, ama bizim hala sezonu uzatmak, 12 aya yaymak ve alternatif turizm dallarıyla çeşitlendirme konusunda yapmamız gereken çok şey var. Kongreler zaten pik zaman dönemlerinde olmuyor. Turizmi tam 12 aya yayma politikamızla üst üste oturan bir konu. Sonbaharda başlayıp ilkbaharda bitiyor. Bu Antalya için ölü sezon dediğimiz sezonun en düşük olduğu dönem. Bizim turizmi 12 aya yayacak ilaçlardan bir tanesi kongre turizmidir. Hem düşük sezonu doldurmuş olacağız hem de kongre turizmine gelen profil nitelikli turist."

Kongre turizminin turizm çeşitliliği konusunun en önemli başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken ATSO Başkanı Davut Çetin ise 2015'den sonra Antalya'nın bu konuda ciddi kayıp yaşadığını ve yeniden kongre turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Antalya'ya son yıllarda ciddi kongre merkezleri yapıldığını da anlatan Çetin, toplamda kongre turizmi için 200 bin koltuk kapasitesine ulaşıldığı ve tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini vurguladı. Çetin, fuarlarda da deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra alternatif turizm çeşitleri içerinde en çok önem verilmesi gerekenin kongre turizmi olduğu belirtti.

Antalya'nın her yıl hazırladığı ve 200 bin kongre koltuğunun anlatıldığı kataloğun 2019 yılı için de hazırladığını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, geçen yıl Perge Antik Kenti'nin kapak olarak belirlendiği kataloğun bu yılki kapak temasının ise Antalya'nın sahip olduğu 183 çeşit kelebek olduğunu söyledi. Antalya'nın bu ekolojik değerin çok bilinmediği ama çok önemli olduğunu dile getiren Ege, katalog içerisinde bu yıl Antalya'nın tüm yönleriyle tanıtıldığını, ilk kez de Barcelona'daki fuarda görücüye çıktığını kaydetti.

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