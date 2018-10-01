Antalya 'iyi tarım' yapıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, il genelinde 2018 yılında 29 bin 512 dekar alanda 'İyi Tarım Uygulaması' projesi kapsamında üretim yapan 412 çiftçiye toplam 2 milyon 169 bin 62 TL destekleme verileceğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden tarımsal üretimin yaygınlaştırması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada güvenilir gıda üretiminin yapılması amacıyla Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'nin uygulandığını kaydetti.

Her ilçeden 5 üretici olmak üzere toplam 50 üreticiye ait yaklaşık 850 dekar alanda proje uygulandığını ve proje kapsamında domates, biber, patlıcan, hıyar, portakal ve muz gibi ürünlerin sertifikalandırıldığını anlatan Mustafa Özen, "İyi Tarım Uygulamaları Projesi çerçevesinde üreticilerin su, toprak analizleri ve ürünlerde kalıntı analiz ücretleri karşılanmakta. Üreticilere iyi tarım uygulamaları çerçevesinde entegre mücadele, entegre ürün yönetimi, biyolojik mücadele, temel hijyen, ilkyardım ve iş güvenliği konularında uzmanlar tarafından eğitimler verilmekte" dedi.

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca destekleme yapıldığını söyleyen Özen, "2018 yılında 29 bin 512 dekar alanda iyi tarım uygulamasıyla üretim yapan 412 çiftçiye toplam 2 milyon 169 bin 62 TL destekleme verilecek. İyi tarım uygulaması sertifikası sahibi üreticilerin desteklemeden yararlanmaları için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

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