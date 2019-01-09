Antalya GSYH'de Türkiye 6'ncısı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Antalya'nın 90 milyar TL gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile 6'ncı sırada yer aldığını söyledi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla' rakamlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre Antalya'nın 2017 yılında 90 milyar TL GSYH değeri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nin ardından altıncı sırada olduğunu belirten Başkan Çetin, "Uzunca bir süre beşinci sırada olan Antalya, 2011 yılından bu yana Kocaeli'nden sonra altıncı sırada kalmaya devam etmektedir" dedi.

EN ÇOK ÜRETEN 6'NCI İLİZ, AMA ORTALAMANIN ALTINDA BÜYÜYORUZ

Antalya'nın, Türkiye GSYH'ndan aldığı payın son 10 yıllık değişimine baktığımızda 2007'de yüzde 3,3 olan payın 2017'ye gelindiğinde 2,9'a düştüğünü belirten Davut Çetin, "Antalya, ülkemizin en çok üreten 6. İli olmasına rağmen, son 10 yıldaki büyümesi Türkiye ortalamasının altında kalmış durumda" dedi.

Sektörler itibariyle Türkiye genelinde hizmet sektörünün yüzde 60,23, sanayi sektörünün yüzde 32,91 tarım sektörünün ise yüzde 6,87 paya sahip olduğunu anlatan Başkan Çetin, "Bu dağılım Antalya için hizmetlerde yüzde 72,72, sanayide 18,92, tarımda yüzde 9,36 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Türkiye'de sektörlerin son 10 yıldaki değişimleri değerlendirildiğinde, hizmet sektöründe yüzde 244,58, sanayi sektöründe yüzde 288,86 ve tarım sektöründe yüzde 185,51 büyüme olduğuna değinen Çetin, aynı dönemde Antalya'daki sektörel büyümenin ise hizmetler sektöründe yüzde 226,76, sanayi sektöründe yüzde 246,37 ve tarım sektöründe ise yüzde 90,95 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

TÜRKİYE BÜYÜMESİ ANTALYA'NIN 1,5 KATI

Benzer tablonun kişi başı gelirde de gerçekleştiğini anlatan Davut Çetin, "2007 yılında Türkiye'de kişi başı GSYH 12 bin 550 TL iken 2017 yılında bu rakam 38 bin 681 TL'ye yükselmiştir. Antalya'da ise 2007 yılında kişi başı GSYH 16 bin 412 TL iken 2017 yılında bu rakam 38 bin 408 TL'ye yükselmiştir. Başka bir ifadeyle son 10 yılda kişi başı gelirde Türkiye ortalamasındaki büyüme Antalya'nın 1,5 katıdır" dedi.

'TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDAYIZ'

Davut Çetin, 2017 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul'un 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Bu ili 64 bin 659 TL ile Kocaeli, 52 bin TL ile Ankara'nın izlediğine işaret eden Çetin, Antalya'nın ise 38 bin 408 TL ile on ikinci sırada yer alarak Türkiye ortalamasının altında kaldığına değindi. Başkan çetin, kişi başı gelir artışında özellikle sanayi illerinin öne çıktığını söyledi.

TARIMDA ÜÇÜNCÜ

Antalya'nın tarımsal GSYH'de 2006 yılında birinci olduğunu hatırlatan Davut Çetin, "Birinciliğini 2011 yılına kadar sürdürmüştür. 2011 sonrasında bitkisel ürün arz ve talebinde, dolayısıyla fiyatlarda yaşanan olumsuz gelişmeyle Konya ve İzmir'in ardından üçüncü sıraya düşmüştür. Tarımda Antalya'nın Türkiye GSYH'daki payı 2007 yılında yüzde 5.3 iken 2017 yılında yüzde 3.5'e gerilemiştir" dedi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE 4. SIRADA

Hizmet sektörünün ticaret, turizm, ulaştırma, gayrimenkul, mesleki ve teknik hizmetler gibi büyük bir faaliyet yelpazesini içerdiğine değinen Başkan Çetin, Antalya'nın hizmet sektöründe dördüncü sırada olduğunu söyledi. Başkan Çetin, hizmet sektörü Türkiye GSYH'sı içerisinde Antalya'nın payının 2007 yılında yüzde 3.7 iken 2017'de yüzde 2.9'a gerilediğine değindi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE 12. SIRADA

ATSO Başkanı Çetin, TÜİK verilerine göre Antalya sanayi sektörünün İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Manisa, Adana, Konya ve Kayseri'den sonra 12. sırada olduğunu ifade etti. Antalya'nın sanayi sektöründe 12. sıraya çıkmasında sanayi içerisine madencilik ve inşaat sektörünün de dahil edilmesinin etkisi bulunduğuna işaret eden Çetin, "Sanayi sektörü Türkiye GSYH'sı içerisinde Antalya'nın payı 2007 yılında yüzde 1.9 iken 2017'de yüzde 1.7'ye gerilemiştir. Bu verilerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde İstanbul'da üretilen katma değerin Türkiye ortalamasını yukarıya çektiği, Antalya'nın ise turizmde, tarımda, sanayide büyümesinin son 10 yılda ülke ortalamasının gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu verileri bir uyarı olarak değerlendirmeli, Antalya'yı orta gelir tuzağından çıkarmak için her düzeyde işbirliğine önem vermeliyiz" diye konuştu.

'BİLGİYE DAYALI ADIMLAR ATARSAK BÜYÜRÜZ'

Antalya Valiliği ve tüm kent dinamiklerinin desteği ile hayata geçirdiğimiz Antalya 4.0 projesinin bunu amaçladığını kaydeden Davut Çetin, "Bütün kurumlarımızın ve STK'larımızın Antalya 4.0 vizyonunu sahiplenerek geliştirmesi, akıllı-dijital kent ve ekonomi doğrultusunda daha hızlı ilerlememizi sağlayacaktır. Kentimizin, kurumlarımızın, işletmelerimizin büyük veri ve bilgi çağının gereklerine uygun olarak atacağı adımlarla Türkiye ekonomisinin itici gücü olacağına inancım tamdır" dedi.

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