Antalya Film Festivali'nde ödül alan 3 film Oscar yolunda

SİNEMA Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adaylarını açıkladı. Listede bu yıl 55. Uluslararası Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan 'Bir Aile İşi (Shoplifters)', 'Kefernahum (Capernaum)', 'Soğuk Savaş (Cold War)' da yer aldı.

Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverle buluşturmak için geçen yıl 'Ulusal' ve 'Uluslararası' kategori birleştirilmişti. Sanat Direktörlüğünü Mike Downey, Sanat Danışmanlığını Mirsad Purivatra'nın üstlendiği, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, uluslararası yarışma kategorisinde dünya sinemasının en iyilerini ağırladı.

Oscar heyecanı için geri sayım sürerken bu yıl 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında yarışacak Oscar adayı filmler Capernaum, Cold War, Never Look Away, Roma ve Shoplifters olarak açıklandı. Bu filmlerden Capernaum, Cold War (Soğuk Savaş) ve Shoplifters (Bir Aile İşi) 55. Uluslararası Film Festivali'nde yarışmış ve ödül almıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bunun Uluslararası Film Festivali'nin başarısı olduğunu belirterek, festivalin uluslararası boyutunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Geçen yıl uluslararası boyuta taşınan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan ve ödül alan Göç Mevsimi (Birds of Passage), Bir Aile İşi (Shoplifters), Ayka, Kefernahum (Capernaum) ve Soğuk Savaş (Cold War) filmleri önce dünyaca ünlü Oscar yarışında ilk 9'a kalan filmler arasında yer aldı. Bu 5 filmden üçü ise 2019 Oscar Ödülleri için en iyi yabancı dilde film kategorisinde yarışmaya hak kazandı. Filmler, 24 Şubat 2019'da Dolby Theatre'da 91'inci kez düzenlenecek törende Oscar için yarışacak.

'FESTİVALİMİZ OSCAR KALİTESİ'NDE'

Bugüne kadar Antalya'nın ve Antalya Film Festivali'nin çıtasını hep daha yukarıya taşıma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, uluslararası boyutuyla 2 yılı geriden bırakan Antalya Film Festivali'nin bu kadar kısa sürede gösterdiği başarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Festivalin hem katılan filmler hem de jürisi açısından değerlendirildiğinde Oscar kalitesinde olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan 5 filmin Oscar'da yarışacak son 9 film arasına girmesi, ardından bu filmlerden 3'ünün Oscar Adayı olarak finale kalması son derece önemli" dedi.

FESTİVALİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

Başkan Türel, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ilerleyen süreçte yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı festivalleri arasında yer almasının önünde bir engel kalmadığına değinerek, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında verilecek 'Türk Sinema Endüstrisi Ödülleri'nin de bu yükselişe önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

