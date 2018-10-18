Antalya Emniyeti sosyal medyada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebok'un ardından şimdi de youtube kanalında yayın yapmaya başladı.

Sosyal paylaşım sitelerini en güzel şekilde kullanan Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile youtube kanalı açtı. Abone olması için vatandaşların beğenisine sunulan kanalda, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotim, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gibi şubeleri tarafından gerçekleştirilen projeler yayımlanmaya başlandı.