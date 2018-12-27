Antalya DOB'un ocak programı açıklandı





Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2019'un ilk ayında opera, operet, müzikal, bale ve konser olmak üzere toplam 10 temsille seyirciyle buluşacak.

Antalya DOB, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen 'Fındıkkıran' balesini bu sezon son kez 5 Ocak Cumartesi saat 15.00 ve 8 Ocak Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait.

'TÜRKÜYEM' İLE ANADOLU'YA YOLCULUK'

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu 'Türküyem' müzikali ise 10 Ocak ve 24 Ocak Perşembe saat 20.00'de Antalyalı sanatseverler ile buluşacak.

'İSTANBULNAME' OPERETİ TEKRAR SAHNEDE

Antalya DOB, bestesi Turgay Erdener'e, metni ise eylül ayında yaşamını yitiren usta tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'e ait olan 'İstanbulname' opereti 12 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Salı saat 20.00'de tekrar sahnelenecek. Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in üstlendiği ve bu sezonun beğenilen eserleri arasında yer alan opereti Mehmet Yılmaz sahneye koydu.

ANTALYA DOB MÜZE KONSERLERİNE DEVAM EDİYOR

Antalya DOB, 2018-2019 sanat sezonunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirdiği Antalya Müzesi'ndeki konserlere 16 Ocak Çarşamba saat 14.00'te 'Seslerin Büyüsü' konseri ile devam ediyor.

BALENİN YILDIZLARI ANTALYA'DA

Antalya DOB 19 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 'Balenin Yıldızları Gala Gecesi'nde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun DOB sanatçıları bale repertuvarının en seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıyacak. Gecede ayrıca Ankara DOB Modern Dans Topluluğu Rondo Ala Turka eserinden bir bölüm ile sahne alacak. İki perde olarak sahnelenecek gecede Notre Dame'ın Kamburu, Giselle, Fındıkkıran, Kuğu Gölü, La Corsaire, Romeo ve Juliet, Don Kişot ve Danzon'tan bölümler sahnelenecek.

'ÇARDAŞ PRENSESİ' OCAK AYINDA TEKRAR SAHNEDE

Antalya DOB, aralık ayında sezon prömiyerini gerçekleştirdiği 'Çardaş Prensesi' operetini de 22 Ocak Perşembe saat 20.00'de tekrar sahneleyecek. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

'CARMEN' İÇİNİZİ ISITACAK

Antalya DOB Bizet'in dünyaca ünlü 'Carmen' operasını 26 Ocak Cumartesi saat: 20.00'de sanatseverler ile buluşturacak. Evin Atik tarafından sahneye koyulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını anlatıyor.

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