Antalya DOB'tan 'Yeni Yıl Konseri'

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2019 yılına 'Yeni Yıl Konseri' ile merhaba diyecek.

Antalya DOB, 29 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 'Yeni Yıl Konseri' verecek.

Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konserde orkestrayı şef Alexandru Samuıl yönetirken, soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin ve Burcu Kuru, mezzo-soprano Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, tenor Koray Damcıoğlu ve Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ve bas Engin Suna solist olarak sahnede olacak.

FOTOĞRAFLI