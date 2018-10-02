Antalya DOB, 'Sihirli Dünya'yı sahneleyecek

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk oyunu Sihirli Dünya'yı sahneleyecek.

Çocuklar arasında yapılan bir araştırmaya göre, sihir nedir diye sorulduğunda, çocukların büyük bir bölümü, sihri onlara mutluluk verecek, bilinmeyen bir dünya olarak tarif etmişler. Bu tanımdan yola çıkarak çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatmaya karar veren

Antalya DOB, Haldun Özörten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme tarafından sahneye koyulan çocuk oyunu 'Sihirli Dünya'yı sahneleyecek. Işık efektleri Mustafa Eski tarafından hazırlanan oyun, 12 Ekim Cuma ve 23 Ekim Salı günleri saat 11.00'de sahneleyecek.

Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserin 12 Ekim'deki gösteriminde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Ceylan Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Yıldıran, Müge Günaydın, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.

Eserin 5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

FOTOĞRAFLI