Antalya DOB, sezonu 'Romeo ve Juliet'le açıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' balesinin bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Antalya DOB, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan 'Romeo ve Juliet' balesini 13 Ekim Cumartesi saat 20.00'de bu sezon ilk kez sahneleyecek. Eserde orkestrayı Alexandru Samuil yönetecek. Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan 'Romeo ve Juliet'in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde 'Juliet' rolünü Iaroslava Volkova, 'Romeo' rolünü Tolga Burçak, 'Mercutio' rolünü Umut Çaltekin, 'Tybalt' rolünü Yiğit Erhan, 'Paris' rolünü Burak Özbek, 'Benvolio' rolünü Yağızhan Danış, 'Lady Capulet' rolünü Esra Taner, 'Lord Capulet' rolünü Cenk Şahinalp, 'Rosaline' rolünü Öykü Ertürk, 'Peder Lawrence' rolünü Cem Kaytmaz, 'Dadı' rolünü Fadime Keskin, '2 Kız' rolünü Seda Manaz ve Bengü Altunkaş, 'Lady Montegue' rolünü Özlem Tekinay, 'Lord Montegue' rolünü Devrim Saraçoğlu ve 'Vali' rolünü Boğaç Özbakır canlandıracak.

Fiyatları 30, 40 ve 50 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.^

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