Antalya DOB'dan 'İstanbulname'

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği 'İstanbulname' adlı operetini hafta sonunda sahneleyecek.

12 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek İstanbulname'yi, rejisör Mehmet Yılmaz sahneye koydu. İngilizce üst yazı ile sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli operette dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gazal Erten'e, koreografi Mehmet Sipahi'ye, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perde olarak sahnelenen eserde 'Uğurböceği' rolünü Sevinç Bilgin, 'Eğrikapılı Ali' rolünü Engin Suna, 'Zeliha' rolünü Bilge Yılmaz, 'Gül' rolünü Ceren Tereci Aytekin, 'Badik Ömer' rolünü Ümit Burak Tekinay, 'Çiroz Abdi' rolünü Onur Alpaslan, 'Zil İzzet' rolünü Fatih Şanal, 'Müdür' rolünü Toygarhan Atuner, 'Kont' rolünü Baturalp Bilgili, 'Ferdinand' rolünü Burak Pektaş, 'Sarhoş Hakkı' rolünü Taner Ölçen, 'Zaptiye Amiri Hasan Çavuş' rolünü Murat Özbek, 'Dans Öğretmeni' rolünü Bader Çakan, 'Gazeteci Çocuk' rolünü Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, 'Külhan Arif' rolünü Emre Akyurt, 'Madam Eleni' rolünü Esra Serbest, 'Zaptiye Eri' rolünü Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, 'Resepsiyonist' rolünü Erdi Can Aybaş, 'Boncuk' rolünü Enis Ok ve 'Eleni'nin Kızları' rolünü Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandıracak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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