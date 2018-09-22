Antalya DOB, Carmina Burana ile perde açıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018-2019 sanat sezonunu Alman besteci Carl Orff tarafından oluşturulan sahne kantatı Carmina Burana ile açacak.

Antalya DOB, yeni sanat sezonunu 6 Ekim'de sahneleyeceği Carmina Burana'nın gösterimiyle açacak. Orkestra, solist, koro ve çocuk korosundan oluşan 150 kişilik kadroyla seslendirilecek olan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetecek. Antalya DOB korosunun çalışmaları koro şefi Mahir Seyrek tarafından, çocuk korosunun çalışmaları ise Sinem Seçil Baddal tarafından yapıldı. Gecede Antalya DOB sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Devrim Demirel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı bariton Murat Güney solist olarak sahneye çıkacak.

Carmina Burana, 6 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Fiyatları 30, 40 ve 50 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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