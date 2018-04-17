Antalya'dan 14 madalya ile döndüler

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kulübü Kick Boks Takımı Antalya’da 27 ülkeden iki bin 336 sporcunun katılımı ile Alperen Atabay anısına düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam da 14 madalya kazandı.

Şampiyonada 89 ve 94 kiloda Mustafa Ayten ile 65 kiloda Mevlüdiye Aktaş altın madalya kazanırken, Furkan Yenigün, Melise Güler, Ömer Faruk Uzel gümüş madalya, Sultan Dirican, Rabia Güneş, Ceylin Salbaş, Ömer Şaduman Akpınar, Burak Ayten ve Mustafa Karagüllü ise bronz madalya kazandılar. Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kulübü Kick Boks Takımı sporcuları ve antrenör Adnan Ayten’i makamında Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile birlikte kabul ederek tebrik etti, çeşitli hediyeler verdi.

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