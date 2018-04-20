Antalya'da zehir satıcılarına darbe

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da narkotim ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 2 kilo 12 gram metamfetamin, 7 bin 985 adet ecstasy hap, 8 bin 600 kilo esrar maddesi ele geçirildi, 10 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik art arda operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı çok sayıda adrese giren ekipler, 2 kilo 12 gram metamfetamin, 7 bin 985 adet ecstasy hap, 8 bin 600 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 39 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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