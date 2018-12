Antalya'da yeni yıl tedbirleri alındı

ANTALYA, () -ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 4 bin 848 polis görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla karayolu, havayolu ve denizyoluyla Antalya'ya çok sayıda yerli ve yabancı turist beklendiği, bundan dolayı yılbaşı öncesi ve sonrasında yoğunluk yaşanacağı belirtildi. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yapılacağı yerlere yönelik bir dizi önlemin alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçkili eğlence mekanları başta olmak üzere il merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Barlar Sokağı, Yat Limanı, Konyaaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park gibi tüm alanlar, mekanlar ve yerler sürekli kontrol altında tutularak gerekli tedbirler alınacak. Kutlamalarda havai fişek gibi maddelerin ilgili kanunlar çerçevesinde ve izinli olmak kaydıyla kullanılmasına özen gösterilecek. Yeni yıl kutlaması bahanesiyle toplumda korku ve panik yaratacak hiç bir kanunsuz davranışa müsaade edilmeyecektir."

TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik birimlerinin de yılbaşı gecesi uygulama yapacağının belirtildiği açıklamada, "Başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek. Ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler müsait yerlerde dinlendirilmeleri sağlanacak" denildi.

Açıklamada, il merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki ana arterler ve bağlantı yolları ile yoğunluk yaşanması beklenen yerlerde, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde, terminallerde, hava ve deniz limanlarında, lunaparklarda vatandaşların alışverişlerini, ziyaretlerini, kutlamalarını huzur ve güven içerisinde yapmaları için önlem alındığı vurgulandı.

4 BİN 848 POLİS GÖREVDE OLACAK

Vatandaşların, yeni yıl kutlamaları ve tatili dolayısıyla kısa süreliğine de olsa ev ve işyerlerinden ayrılacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evden ve işyerinden hırsızlık olaylarına karşı her kadar tedbir alınsa da vatandaşlarımızın işyeri ve ikametleriyle ilgili fiziki ve çevre güvenliklerine her zamankinden daha fazla dikkat göstermeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesi gerek meydanlarda ve gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalar esnasında yaşanması muhtemel kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, taciz gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamaları, yılbaşı öncesi ve sonrasında huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini, ziyaretlerini ve kutlamalarını yapmaları ve ayrıca can ve mal emniyetlerinin sağlanması amacıyla 31 Aralık 2018- 01 Ocak 2019 Salı günü sabahına kadar il genelinde toplam 4 bin 848 resmi, sivil, yaya ve motorize polis görev yapacaktır."

ACİL NUMARALARI ARAYIN

Açıklamada, yılbaşı öncesinde, gecesinde ve sonrasında güvenlik ve asayişle ilgili her türlü olumsuzluğun, 112 Acil Çağrı Merkezi, '155@antalya.pol.tr e-posta adresi, 12 hatlı 345 41 00 nolu telefonlar ile polis merkez amirliklerine bildirilmesi istendi.

#ÖLÜMLETOKALAŞMA

Açıklamada ayrıca yılbaşı gecesinde üzücü olay yaşanmaması için, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, alkollü şekilde araç kullanmamaları, #ÖlümleTOKAlaşma' diyerek ön ve arka koltukta emniyet kemerleri takmaları uyarısı da yapıldı.