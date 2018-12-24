Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, noeli kutladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan Ukraynalılar, Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası'nda noeli kutladı.

Akdeniz Ukrayna Topluluğu, Ukrayna Elçiliği ve Antalya Ukrayna Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleşen etkinliğe, Ukraynalı çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Antalya Ukrayna Konsolosu Viacheslav Khomenko'nun da katıldığı kutlamalara noel baba eşlik etti. Davetlilerin bayramını kutlayan Khomenko, programı izledi. Eksi 2 derecedeki kutlamalarda müzik, dans yarışmaları yapıldı. Çocuk dans kulübü 'Sonata' gösterisi beğeniyle izlendi. Kalina topluluğunun şarkıları etkinliğe renk kattı. Kutlamalarda çocuklar kendi yaptıkları oyuncaklarla noel ağacını süsledi. Kutlamalar sonunda çocuklara hediyeleri dağıtıldı.

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