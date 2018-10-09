Antalya'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

ANTALYA, () - 54'üncüsü düzenlenen TOUR 2018- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın düzenlenecek Alanya- Antalya etabı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve geçen yıl UCI World Tour kategorisine yükselen TOUR 2018- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya- Antalya etabı yarın saat 10.10'da başlayacak. Alanya'da başlayacak 154.1 kilometrelik etap boyunca sporcular Manavgat, Serik (Side), Kadriye Köprüsü, Kundu, Kumköy Expo Kavşağı, sağa dönüş-Expo Kavşağı 'U' dönüşü Serik Caddesi, Demokrasi Kavşağı, Aspendos Bulvarı, Meydan Kavşağı, Mevlana Kavşağı sola dönüş, 100. Yıl Bulvarı, Falez Kavşağı üstten geçiş Konyaaltı Caddesi'ne dönüş yaparak Atatürk Parkı'ndaki bitiş çizgisine ulaşacak. Turun saat 14.00 sıralarında sona ermesi tahmin ediliyor.
Bisikletçilerin güzergahlardan geçişleri sırasında, trafik akışı tamamen kapatılacak, geçişlerden sonra yeniden trafiğe açılacak.
Söz konusu güzergahı kullanmak isteyen, kullanıcılar, mağdur olmamak için, bisiklet yarışı güzergahını www.tourofturkey.org.tr adresinden öğrenebilecek.