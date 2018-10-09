Antalya'da yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

ANTALYA, () - 54'üncüsü düzenlenen TOUR 2018- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın düzenlenecek Alanya- Antalya etabı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen...