Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında 5 kilo 300 gram skunk (esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burdur-Antalya yolundaki kontrol noktasında C.A.'nın kullandığı aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada,

5 şeffaf poşet içerisinde paketlenmiş 5 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında işlem yapılan C.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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