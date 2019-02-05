Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 54,4 gram esrar, 425 uyuşturucu hap, 194,72 gram eroin, 0,75 gram kokain, 125,3 sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza ürünü, iki hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 76 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan, 16 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI