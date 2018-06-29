Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi,3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kepez ilçesi, Özgürlük Mahallesi'ndeki bir evde ve otomobilde yaptıkları aramada 2 kilogram 965 gram esrar maddesi (skunk) ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayda A.F. ile Kırgızistan uyruklu N.K. gözaltına alındı. Ekipler, Aksu ilçesi Abdurrahmanlar- Gebizli kavşağındaki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta ise 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. S.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı.

N.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerd 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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