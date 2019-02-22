Antalya'da uyuşturucu operasyonları

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy'de uyuşturucu operasyonlarında 47,58 gram esrar, 211,3 skunk, 21 ecstasy hap, 126,54 gram eroin maddesi, 4 gram kokain maddesi, 65,5 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, tabanca ve şarjör ile 10 fişek ele geçirildi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından da 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.