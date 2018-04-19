Antalya'da tütüne çapraz denetim 

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde vatandaşların tütün dumanında pasif etkilenimini önlemeye yönelik denetim yapıldı.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 4207 sayılı Kanun Hükümlerine uyumu sağlamak ve vatandaşlarımızın tütün dumanından pasif etkilenimlerinin önlenmesi için Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan denetimlere, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Saniye Gülatan, Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Duygu Kapar, Kepez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şadiye Çakmaklı Küçük ile Döşemealtı ve Kepez ilçe tütün ekipleri katıldı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın Koordinasyonunda yapılan çapraz tütün denetimlerinde çok sayıda işyeri denetlendi. İşletme sahiplerinin sigaranın zararları konusunda bilgilendirildiği denetimlerde, kurallara uymaları için de uyarıda bulunuldu.

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