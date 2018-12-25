Antalya'da tenisin merkezi ATİK

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) bu yıl yapılan ulusal ve uluslararası 15 tenis turnuvasına 1667 sporcu katıldı.

26 Kasım 1984 tarihinde Antalya Tenis Gençlik ve Spor Kulübü adı ile kurulan kulübün adı, 1987 yılındaki genel kurulun ardından Antalya Tenis İhtisas Ve Spor Kulübü oldu. Kulübün kurucuları Haşmet Şemsettin Tur, Oğuz İkizoğlu, Hüseyin Çalık, Hasan Orhan Uğur, Mehmet Başer, Erhan Ildız Oktay Berberoğlu, Salih Çopur, Yusuf Ata Küner, Ertan Çağlar, Halil Erdem, Osman Haluk Tugayoğlu, Abdülmacit Selekler'den oluştu. Üyelerinin spor kabiliyetini geliştirmek, sportmenlik ruhunun doğmasını, gelişmesini amaçlayan kulüpte, sporu kendisine meslek seçmiş kişiler için profesyonel ve amatör turnuvalar düzenlenerek, yıllardır üyelerin katılımını sağlandı.

ATİK-SEM SPORCULARI BU YIL 81 MADALYA KAZANDI

Bahçelievler Mahallesi'nde Antalya Spor Salonu karşısındaki 14 bin metrekare arsa üzerine kurulu kulüp binasında, tenis kortları, yüzme havuzu, spor aktiviteleri odası, restoran, kafe, toplantı salonlarının yanı sıra, masa tenisi, bilardo, fitness salonları ve saunayla üyelerine hizmet veriliyor. Üye sayısı 900'e ulaşan ATİK'te bu yıl ulusal ve uluslararası 15 tenis turnuvası düzenlendi. Türkiye şampiyonalarının yanı sıra Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ATİK'teki turnuvalara, 1667 sporcu katıldı. ATİK bünyesindeki Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü Spor Eğitim Merkezi (ATİK-SEM) sporcuları da başarılarıyla turnuvalara damgasını vurdu. ATİK-SEM sporcuları bu yıl yapılan turnuvalarda 30 şampiyonluk, 34 ikincilik, 17 üçüncülük elde etti.

SPOR VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Profesyonel tenis antrenörlerinin yanı sıra, farklı spor branşlarındaki deneyimli eğitmenlerin yer aldığı ATİK, yıl boyunca çok sayıda sportif aktiviteyle adından söz ettirdi. ATİK, çekişmeli geçen tenis turnuvalarında sporun yanı sıra kulüp tesislerinde sosyal aktivitelerle üyelerine eğlenceli saatler yaşattı. ATİK'te 2018 yılı boyunca yoga, fotoğrafçılık kursu halk oyunları kursu, krav maga savunma sanatı, çocuk tiyatrosu, tango geceleri düzenlendi. Yaz aylarında havuz partisi, beach voleybol, havuz başı yoga, zumba, animasyon gösterilerinin yapıldığı ATİK'te, 400 kişinin katıldığı yüzme kursu da gerçekleştirildi. Yıl boyunca çok sayıda seminerin düzenlendiği ATİK'te bisiklet turu, yürüyüş, tekne turları gibi etkinliklerle üyeler çeşitli aktivitelere katıldı. ATİK üyeleri, fasıl ya da farklı damak tatlarına göre belirlenmiş 'Lezzet Geceleri' adlı etkinliklerde sporun yanı sıra sosyal aktivitelerle bir araya geldi. Restoranında maç gösterimi de yapılan ATİK tesislerinde her akşam farklı konseptlerle üyelerine eğlenceli saatler yaşattı.

ATİK AİLESİ

ATİK'in, Adnan Fuat Selekler başkanlığındaki yönetim kurulunda Necmi Alpagot, Mert Berberoğlu, Tamer Köroğlu, Alper Tensi, Serkant Sinanoğlu, Erhan Çelebi, Tunay Altınpınar, Musa Demircan yer alıyor. ATİK Genel Sekreteri Can Uryan ve kulüp çalışanları gelecek yıl da ATİK'in teniste başarılarıyla adından söz ettirmesi için hazırlıklara başladı.

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