Antalya'da tecrübeli milletvekili sayısı tecrübesizlerden fazla

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'dan çıkan 16 milletvekilinden 7'si ilk kez meclis sıralarında oturacak. 9 isim en az bir kez seçilmiş milletvekillerinden oluştu.

Milletvekili sayısının 600'e çıkmasının ardından Antalya'nın 14 olan milletvekili sayısı 16'ya çıktı. 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde de Ak Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP ve HDP 1'er milletvekilini Antalya'dan Ankara'ya gönderdi. 16 milletvekilinden 7'si ilk kez meclisin yoluna tutacak. Ak Parti'de önceki dönemde de vekil olan Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Senanur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu yeniden seçilen tecrübeli isimler oldu. Daha önce DYP'den milletvekili seçilmiş olan Kemal Çelik de bu kez Ak Parti 6'ncı sıradan milletvekili seçildi. Ak Parti'deki 6 isim de tecrübelilerden oluştu.

CHP'DE 3 İSİM İLK KEZ VEKİL OLDU

5 milletvekili çıkaran CHP'de, Antalya'nın en tecrübeli ismi eski genel başkan Deniz Baykal oldu. İlk kez 1973'te meclise giren Baykal, 11 dönemdir meclisin çatısı altında bulunuyor. Baykal, sağlık durumu el verdiği takdirde en yaşlı üye sıfatıyla meclisin ilk oturumunu yönetecek. CHP'nin ikinci tecrübeli ismi ise yeniden vekilliğe seçilen Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak oldu. CHP'de Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı ilk kez meclise giren isimler oldu.

MHP'den milletvekili seçilen Abdurrahman Başkan da 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde meclise girmişti.

İKİ KADIN VEKİL TEMSİL EDECEK

Antalya'yı bu dönemde de önceki dönem olduğu gibi sadece iki kadın vekil temsil edecek. Ak Parti'de Senanur Çelik yeniden meclise girerek Antalya'da partisinin tek kadın milletvekili oldu. Antalya'nın ikinci kadın milletvekili de İYİ Parti'nin 3 milletvekilinden biri olan Tuba Vural Çokal.

Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de Antalya'dan 5 vekil çıkartabilen CHP'de yine kadın milletvekili yer bulamadı. Antalya'da 3 dönemdir CHP'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı olan avukat Figen Albuga Çalıkuşu, bu seçimde de meclis dışında kaldı. CHP, 83 yıldır Antalya'da kadın vekil çıkartamıyor.

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