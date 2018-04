Antalya'da seçim hareketliliği

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 24 Haziran Pazar olarak açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da hareketlilik başladı. Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları seçime hazır olduklarını söyledi.

Antalya'da Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimi değerlendirdi. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararıyla Türkiye'nin tarihi bir sürece girdiğini söyledi. Taş, "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez büyük sorunlarla karşılaştığımız yönetim sisteminden bu seçimle çıkarak başkanlık sistemine geçmiş olacağız. Olağan kongrelerimizle birlikte yenilenen tazelenen teşkilatlarımızda bu alınan karar büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Türkiye için ileri demokrasi için her zaman büyük adımlar atan Ak Partimiz inşallah bu geçiş süreciylede ülkemizin yükselişine önemli bir ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki süreçte Ak Parti Antalya il ve ilçe teşkilatları olarak her zaman sahadaki aktifliğini artırarak bu seçimde başarıya ulaşacaktır. Seçim tarihinde, Antalya’da her zaman sahada olan teşkilatlarımız yeni rekorlar kırmak için çalışmalarına daha da hız vererek devam edecektir. Türkiye’nin ayağındaki prangaları yeni yönetim sistemiyle inşallah kıracağız" diye konuştu.

'SEÇİMİN GALİBİ CHP OLACAK'

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, seçimlerin çekilebilecek ön tarihe çekildiğini söyledi. Yarın da seçim yapılsa kendileri için fark edecek bir durum olmadığını dile getiren Kumbul, "Seçime hazırız. Sandık görevlilerimiz belli, sahadaki çalışmalar belli. Seçim komitemizi oluşturmadan önce danışma kurulları toplantılarımızı tamamladık. Eski seçilmişlerin ve yeni seçilmişlerin fikrini aldık. Yerel seçimlerin değil genel seçimlerin daha erken olabileceğini toplantılarımızda konuşmuştuk. Yerelde aday belirleme ile değil genel seçimlerde çalışmalar yapılması gerektiğini ilçe örgütü toplantılarımızda yöneticilerimize iletmiştim. Örgütler zaten sahada çalışıyordu. Yarından itibaren il yönetimi ve ilçe yöneticilerimizi toplayıp gerekli istişareleri yapacağız. Ne zaman yaparlarsa yapsınlar seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi olacak" dedi.

MHP: SEÇİMLERE HAZIRIZ

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk milletine bir açıklama yaparak seçim için 26 Ağustos tarihinin teklif edildiğini kaydetti. Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmelerin ardından seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlendiğini dile getiren Aksoy, "Biz seçimlere hazır bir siyasi partisiyiz. Cumhur ittifakından yanayız ve bu ittifakın belirleyicisi ve aktörü biziz. Liderimizin emrinde saha çalışmalarına hazırlanacağız. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI SAĞIR

İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, "İktidar ve onun destekçisi MHP'nin apar topar belirlediği bir seçim tarihi. Türkiye çok sıkışmıştı. Bugünden itibaren seçime 2 ay 7 gün var. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hep erken seçim olacağını dile getirdi ve tarih olarak 15 Temmuz olabileceğini söyledi" dedi. Yasal olarak 10 Haziran tarihinden sonra yapılacak her seçime girebileceklerini kaydeden Sağır, "Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bir karar aldırılıp engel çıkarılır mı, onu bilemiyorum. Böyle bir şey olursa da biz bir şekilde seçime gireceğiz. Ancak her halükarda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

