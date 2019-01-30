Antalya'da sağlığına kavuştu

ANTALYA, () - KAZAKİSTAN Almatı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Raya Zhumagazina (61), Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın yaeptığı başarı ameliyat ile vücudundaki kanserli kitlelerden kurtuldu.

Kazakistan Almatı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Raya Zhumagazina, 2 ay önce yolda yürürken bir anda şiddetli karın ağrısı nedeniyle olduğu yere yığıldı ve ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Ultrason ve tomografi sonucu pankreas ve dalağında kitleler tespit edildi. İlerlemiş evre pankreas kanseri olduğu belirlenen Zhumagazina'nın, ameliyata alındı. Ancak ameliyat, kitlelerin damara yapışık olması nedeniyle tamamlanamadı.

TÜRK DAMADI DEVREYE GİRDİ

Zhumagazina'nın Türk damadı, Türkiye'de bu cerrahinin yapılabileceği merkezleri araştırmaya başladı. Aile, internette de yaptıkları araştırmalar sonucunda Prof. Dr. Alihan Gürkan'a ulaşmaya karar verdi. Raya Zhumagazina, Antalya'da yaşayan dünürüne, yapılan tetkiklerin sonuçlarını gönderdi. Prof. Dr. Gürkan, sonuçları konseyde görüştükten sonra hastanın bir an önce ameliyat için gelmesi gerektiğini iletti.

Ülkesinden ameliyat olmak için Antalya'ya gelen Raya Zhumagazina, yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

“Okula giderken bir anda canım o kadar yandı ki çok korktum. Durumumu öğrendiğimde bir de ameliyatın yapılamadığını söylediklerinde çok üzüldüm. O sırada başka bir seçeneğim olabileceğini düşünemedim. Dmadım internette araştırdı, benim bir yakınım tavsiye etti ve böylelikle Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın varlığından haberimiz oldu. Alihan Hoca'ya açık açık bu ameliyatı yapıp yapamayacağını sordum yoksa ameliyata hiç girmeyeceğimi söyledim. Fakat hocamız bana o kadar güven verdi ki hiç tereddüt hissetmedim, tüm kitlelerin alınacağından emindim. Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdim."

'İLK OPERASYON ALTIN VURUŞTUR'

Pankreas cerrahisinde ilk operasyonun 'altın vuruş' olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan, Kazakistanlı hastanın operasyon süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık bir ay önce konulan pankreas kanseri tanısı nedeniyle ameliyat edilmişti. Bize verilen bilgi ve notlarda, hastalığın ilerlemiş evrede olduğu ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin şartları da göz önüne alındığında bu tümörün çıkarılamadığı anlaşıldı. Hastanemizde konseyimizce, bu operasyonun yapılabileceğine karar verdik. Operasyon yaklaşık 5 saat kadar sürdü. O bölgedeki tümörlü hücreler, çevre organlarla birlikte alındı. Mide, dalak ve etraftaki lenf dokuları temizlendi. Bu tür vakalar mutlaka kanser ile ilgilenen, alt yapı açısından eksiği olmayan, pankreas konusunda özelleşmiş ekiplerin bulunduğu merkezlerde ameliyat edilmelidir. Bu sayede hastaların şansı çok artar."

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