Antalya'da 'Pencap Gecesi'

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - FOTOĞRAF sanatçısı Mine Candar'ın Hindistan'ın Pencap bölgesindeki foto- safari sırasında çektiği fotoğraflar 'Pencap Gecesi' adıyla düzenlenen etkinlikte beğeniye sunuldu.

Mine Candar'ın 'Penjab Gecesi' adını verdiği Hindistan etkinliğine, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) Başkanı Mehmet Boyacı, yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Katılımcılar gecede Hindistan'a özgü yöresel kıyafetler giydi. Hindistan'dan gelen Mohan Singh, eşi İnderjeet Kour ve çocukları Harşimrat ile Taranpreet de geceye katıldı. Hintli konuklar yöresel kıyafetleriyle ilgi çekti.

HİNT MUTFAĞINDAN İKRAM

Mohan Singh-İnderjeet Kour çifti gecede, Hindistan'dan getirdikleri kuru-sıvı gıda maddeleri ve baharatları kullanarak yaptıkları yöresel yemek, içecek ve tatlıları konuklara sundu. Katılımcılar, Hint mutfağının lezzetlerini beğendi.

AİLECE DANS ETTİLER

Büyüleyen Hint müziği, şarkılar ve halk oyunlarıyla da renklendirilen gecede, Mohan Singh-İnderjeet Kour çifti, çocuklarıyla dans etti. Konuk çift, Türkçe şarkılar, türküler de dinledi, çiftetelli ve harmandalı oynadı, halaya katıldı.

GİZEMLİ ÜLKE HİNDİSTAN

Hindistanlı aile, Hint kültürünün yanı sıra Keşmir eyaleti hakkında ekrana yansıtılan fotoğraflarla bilgi verdi. , Antalya'yı çok sevdiklerini söyleyen Mohan Singh, "Hindistan'da sosyal yaşam çok renkli. Dini inançlarıyla, farklı kültürleriyle, yöresel kıyafetleriyle, yemekleriyle sanki farklı bir dünya gibi" dedi.

GÖNÜLLÜ FAHRİ KONSOSLOS

Geceye ev sahipliği yapan Mine Candar da Hindistan'a çok sık gittiğini, birçok aile ile tanıştığını, evlerinde misafir olduğunu, bazılarını da Antalya'ya davet ettiğini, Hindistan-Antalya arasında kültürel köprü kurduğunu anlattı. Candar, Hindistan'da çektiği fotoğraflarla Antalya'da sunum yaptığını, sergiler açtığını da hatırlattı.

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