Antalya'da oteller doldu, ATSO toplantı yapacak yer bulamadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen genişletilmiş komite toplantısı için Antalya'da otellerdeki doluluk nedeniyle yer bulamadığı ve bu yüzden Sandıklı'yı tercih ettiği ortaya çıktı.

ATSO'nun, ilki Antalya'da bir otelde düzenlenen genişletilmiş komite toplantısının ikincisi 13- 14 Ekim'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapıldı. Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşun hatta uluslararası toplantıların bile en önemli tercih noktalarından biri olan Antalya olurken, ATSO'nun bu toplantıyı neden Sandıklı'da düzenlediği kafalarda soru işareti yarattı. Bazı meclis üyelerinin de eleştirel yaklaşımda bulunduğu olayın altından Antalya turizm açısından sevindirici bir gelişme çıktı. Bu yıl turizmde rekor üstüne rekor kıran, tarihinin en iyi dönemini yaşayan 14 milyon turist hedefleyen Antalya'da, otellerin yüksek oranda dolu olması nedeniyle, ATSO'nun 150 kişilik toplantı için yeterli boş odası bulunan otel bulamadığı, bu nedenle de toplantıyı Sandıklı'da yaptığı kaydedildi.

ANTALYA'DA OTELLER DOLU

İlk toplantının Antalya'da yapıldığını hatırlatan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'daki otellerde doluluk nedeniyle yer bulunamadığından ikinci toplantının Sandıklı'da yapıldığını söyledi. Çetin, “Neden Sandıklı'daydı? Antalya'da bir tane otel bulamadık 150 yatak verecek. Çünkü Antalya 4.0'ı geniş olarak konuşalım, tartışalım istedik. Bir geceliğine 150 yatak verecek otel bulamadık. Otellerin gecelik fiyatı 750- 800 liraydı. Sandıklı'da konakladığımız otelin geceliği 225 liraydı. Biz iki gece için 450 lira dedik. Orada olmasını özellikle ben de istedim. Antalya 4.0 için biraz daha üzerine düşelim ve hep beraber çalışalım diye" dedi.

KREDİ KAMPANYASINDA KAYNAK SIKINTISI

TOBB yönetim kurulu olarak Bankalar Birliği yönetimiyle yapılan toplantı ve kredi kampanyası önerisiyle ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Çetin, "Banka genel müdürleriyle ekonomideki kredi sorununu konuştuk. POS cihazı komisyonu gibi masrafları dile getirdik. Toplantıda Antalya'da inşaat sektörüyle yapmak istediğimiz kredi kampanyasını da anlattım. Fakat banka genel müdürleri kaynak sıkıntısı olduğu için kredi kampanyası açılamayacağını söyledi. Ekonomide finansman sorunu bir süre daha devam edecek" dedi.

KONKONDATO FURYASI BAŞLADI

Ekonomik gündemle ilgili değerlendirmelerde de yapan ATSO Başkanı Çetin, konkordato ilanlarının çok arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin rekabet gücünü azaltan bir konunun alacak tahsilatı olduğunu belirten Davut Çetin, şunları kaydetti:

"Eskiden karşılıksız çek sorunu büyüktü, bir dönem iflas erteleme artmıştı, şimdi de konkordato furyası başladı. Elbette dövizden ve girdi maliyetlerinden dolayı zor duruma düşen şirket çok, fakat yine de konkordatoların kötüye kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu durgunluk maalesef bir süre devam edecektir. Ekonominin toparlanması zaman alacaktır. Şu anda en önemli konu ertelenen kredilerin, geri dönmeyen döviz kredilerinin yaratacağı yüktür. Bankalar bu yükten nasıl kurtulacaktır, devlet bankaların yükünü nasıl karşılayacaktır, henüz bilmiyoruz."

KARAMSARLIK BİZE YAKIŞMAZ

Antalya verileriyle ilgili de bilgiler veren Davut Çetin, Antalya'nın turizm sayesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu kaydetti. Bu yıl dokuz ayda Türkiye'de vergi tahsilatı artışı yüzde 19 iken, Antalya'da yüzde 28 olduğunu belirten Çetin, şöyle dedi:

"Dokuz ayda dahilde alınan KDV artışı Türkiye'de yüzde 11, Antalya'da yüzde 54'tür. Çek ile ilgili veriler Türkiye genelinden daha iyidir. Konut satışındaki farklılık eylül ayında da devam etmiştir. Olumsuz veri kısmında SGK'ya kayıtlı küçük esnaf ve tarım üreticisinde sorun görülmektedir. Bizim üye sayımız yüzde 7'lerde artmaktadır. Daha küçük esnafta yapısal sıkıntı bulunmaktadır. Burada olmayan bir olumsuz veri inşaat ruhsatlarındaki düşüştür. Merkezdeki ilçelerimizde ruhsat sayısında ilçeye göre yüzde 50 ve yüzde 80 arasında azalma görüyoruz. Antalya'da eylül ayında yabancı talebi geçen yıla göre yüzde 100 artışa yaklaştı. Geçen yıl eylül satışı 520, bu yıl 1038. Bir ayda 1038 konut satışını ilk kez görüyoruz. Antalya için karamsarlık, ümitsizlik bize yakışmaz. Biz Antalya'yı dünyaya açmanın peşinde olmalıyız."