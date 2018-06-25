Antalya'da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti (2)

ANTALYA'DA ERDOĞAN'A 616 BİN OY

Antalya İl Seçim Kurulu'nun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Antalya il genelinde Recep Tayyip Erdoğan 616 bin 20 oy alırken, Muharrem İnce 558 bin 46, Meral Akşener ise 193 bin 972 oy aldı. Diğer adaylardan Selahattin Demirtaş 58 bin 956, Temel Karamollaoğlu 8 bin 581, Doğu Perinçek ise 3 bin 18 oy aldı. Antalya'da cumhurbaşkanlığı için toplam 1 milyon 468 bin 892 kişi oy kullanırken, 30 bin 299 oy geçersiz, 1 milyon 438 bin 593 oy geçerli sayıldı.

Milletvekilliği seçiminde ise kullanılan 1 milyon 468 bin 763 oyun, 32 bin 883'ü geçersiz sayıldı. Geçerli sayılan 1 milyon 435 bin 880 oyun 494 bin 548'ini alan Ak Parti birinci oldu. CHP 423 bin 456 oyla ikinci, 248 bin 363 oyla İYİ Parti üçüncü sırada yer aldı. MHP 146 bin 207, HDP 101 bin 60, Saadet Partisi 13 bin 983, Vatan Partisi 3 bin 847, Hür Dava Partisi 3 bin 132 oy aldı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()