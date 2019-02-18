Antalya'da konut satışları yüzde 25 azaldı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre Antalya'da ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 25.7 oranında azalarak 3 bin 581 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in Ocak 2019 konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.8 oranında azalarak 72 bin 937 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip olurken, Ankara 6 bin 785 konut ve yüzde 9,3 payla ikinci, İzmir 3 bin 795 konut ve yüzde 5,2 payla üçüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.

ANTALYA'DA SATIŞLAR YÜZDE 25.7 DÜŞTÜ

Antalya'da 2018 Ocak ayında 4 bin 819 konut satılırken bu yılın ocak ayında yüzde 25,7 oranında azalarak 3 bin 581 konut satıldı. Antalya konut satışında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip 4'üncü il oldu. Batı Akdeniz'de yer alan Isparta ve Burdur'da da konut satışları düştü.

Isparta'da 2018 Ocak ayında 511 konut satılırken bu yılın ocak ayında yüzde 31,1 oranında azalarak 352 konut satıldı. Geçen yıl ocak ayında 269 konutun satıldığı Burdur'da ise bu yılın ilk ayında yüzde 39,8 düşüşle 162 konut satıldı.

YABANCILAR KONUT SATIŞI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019'da ilk sırayı 1361 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 601 konut satışıyla Antalya, 182 konutla Ankara, 177 konutla Bursa ve 162 konutla Yalova izledi.

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