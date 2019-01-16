Antalya'da konut satışı yüzde 4.4 arttı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 4.4 artışla 62 bin 940 konut satışı gerçekleşti. Turizmin başkentinde, yabancılar ise geçen yıl 7 bin 938 konut satın aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışında İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

BATI AKDENİZ'DE KONUT SATIŞI

Antalya'da 2017 yılında 60 bin 273 konut satılırken 2018 yılında yüzde 4,4 oranında artarak 62 bin 940 konut satıldı. Antalya, konut satışında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.

Isparta'da 2017 yılında 6 bin 282 konut satılırken 2018 yılında yüzde 1,5 oranında artarak 6 bin 378 konut satıldı. Burdur'da ise da 2017 yılında 3 bin 431 konut satılırken 2018 yılında yüzde 23,6 oranında artışla 4 bin 241 konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı. İlk sırayı 14 bin 270 konutla İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 bin 133 konut satışı ile Ankara izledi.

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