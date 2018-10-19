Antalya'da konut satışı arttı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında Antalya'da 5 bin 515 konut satıldı. Konut satış oranları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4.2 artış gösterdi.

TÜİK'in eylül ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye'de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 127 bin 327 olarak gerçekleşti. İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Antalya'da ise geçen yıl eylül ayında 5 bin 293 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 4,2 oranında artarak 5 bin 515 konut satıldı. Antalya, konut satış sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip 4'üncü il oldu.

Isparta'da geçen yıl eylül ayında 717 konut satılırken bu yılın aynı dönemde yüzde 2,6 oranında azalarak 698 konut satıldı. Burdur'da da konut satışları geçen yıla oranla yüzde 5.2 azaldı. 2017 Eylül ayında 386 konutun satıldığı Burdur'da bu yıl 366 konut satıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018'de ilk sırayı 1799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1038 konut satışıyla Antalya, 424 konut satışıyla Bursa, 386 konut satışıyla Ankara ve 333 konut satışıyla Yalova izledi.