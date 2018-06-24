Antalya'da kaza: 4 yaralı

ANTALYA, () - ANTALYA'da, virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Burdur yönünden Antalya istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 FRA 33 plakalı otomobil, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelerde tedaviye alındı.
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