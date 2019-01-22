Antalya'da kaçakçılık operasyonu

ANTALYA, () - Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik eşya ele geçirilirken, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak cep telefonu, saat, güneş gözlüğü, elektronik ürün satan ve ayrıca sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde kaçak cep telefonu sattığı tespit edilen 4 işyerine yapılan baskında 93 adet kaçak cep telefonu, 61 adet kulaklık ve hoparlör, 4 adet cep telefonlarına imei kopyalamaya yarayan BOX cihazı ve 1 bilgisayar ile içerisinde cep telefonlarına ait imei bilgileri bulunan 3 harddisk ele geçirildi.

KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Kepez ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir iş yerine yapılan baskında ise 907 şişe çeşitli markalara ait kaçak içki, 770 litre sahte alkol yapımında kullanılan alkol, 2 bin 590 adet değişik içki markalarına ait şişe kapağı, 8 bin 542 adet sahte TAPDK bandrolü, 1561 adet sahte yabancı menşeili bandrol, 12 bin 637 adet sahte içki yapımında kullanılan şişe kapüşonu, boğaz-kapak etiketi, şişe jelatini, boş içki şişesi, içki kutusu, 30 litrelik boş alkol bidonları, plastik tanklar, içki yapımında kullanılan viski, cin aroması ve gıda boyası, plastik huni ve kaçak alkolün hacim oranını belirlemeye yarayan beher ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince durdurulan bir araçta ise 26 şişe kaçak içki ele geçirilirken, araçtaki 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aksu ilçesinde ise yapılan baskınlarda 4 işyerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1287 adet güneş gözlüğü, 858 adet kol saati ele geçirildi. KOM ekiplerince '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu şüphelilerden sahte/kaçak alkol üretimi yapan bir kişi tutuklandı.

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