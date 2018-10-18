Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA'da, seyir halindeki minibüste 4 bin 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda Kepez ilçesinde seyir halindeki kapalı kasa bir minibüsü, içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 280 litre kaçak akaryakıt ve bu akaryakıtı aktarmada kullanılan pompa ile düzenekler ele geçirildi.

Ele geçirilen akaryakıtı piyasaya sürmeye çalışan İ.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.