Antalya'da hayvanlar aşılanıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, il genelinde 42 bin 158 hayvanın şap hastalığına karşı aşılandığını açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, şap hastalığının sığır, manda, deve, koyun ve keçi gibi hayvanlarda görülen bulaşıcı, salgın ve viral bir hastalık olduğunu söyledi. Hayvan varlığına, hayvansal üretimine ağır ekonomik kayıplar verdiren, hayvan ve hayvansal ürün ihracatını olumsuz etkileyen şap hastalığından korunmanın en önemli yolunun aşılama olduğunu belirten Mustafa Özen, "Yılda iki defa (ilkbahar-sonbahar) kampanya tarzında yürütülen aşılama çalışmalarında; il genelindeki 178 bin 990 baş sığır cinsi hayvan aşılama programına alındı. İlk defa aşılanan buzağılara 30 gün sonra rapel aşı uygulaması yapılmaktadır" dedi.

Mustafa Özen, 2018 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle 19 ilçede 142 hayvan sağlığı personeli ile başlatıldığını, bu güne kadar 42 bin 158 baş hayvanın aşılandığını, aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Mustafa Özen, "Hayvan sahipleri aşı yaptırmada hayvan sağlığı ekiplerimize yardımcı oluyorlar. Bu sayede Antalya'da sahip olduğumuz tüm büyükbaş hayvanları aşılama programı kapsamında şap hastalığına karşı yılda 2 kez aşılıyoruz. Aşılamanın tam ve eksiksiz yapılması ve hayvan yetiştiricilerinin kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaçınmaları sonucunda ilimizde son yıllarda şap hastalığı gözlemlenmemiş, hastalık çıkışı olmamıştır, hayvanlarımız gayet sağlıklıdır. Bu başarıyı sürdürmek için özellikle çiftçilerimizden hayvan sağlığı ekiplerimize yardımcı olmaya devam etmelerini istiyoruz. Ayrıca kontrolsüz hayvan hareketlerinden uzak durmalarını ve bu tip hareketlerde bulunanları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ivedilikle bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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