Antalya'da güven ve huzur uygulaması

ANTALYA, () - ANTALYA'da 1057 polisin katılımıyla güven ve huzur uygulaması yapıldı.

Antalya Emniyet Teşkilatı, vatandaşların yoğunlukla bulundukları toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi yerlerde yurt genelinde eş zamanlı olarak dün 2 aşamalı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/1)' gerçekleştirdi.

Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri başta olmak üzere toplam 1057 personel, 244 ekip, 2 deniz aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı. Kent giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 52 sabit uygulama noktası ve 324 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamalar sonucunda 6 bin 181 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 19 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı, 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamalarda 341 araç kontrol edildi, 6 araca 3 bin 301 TL para cezası kesildi, trafikten men edilmiş 1 araç ele geçirildi. Kontrol edilen 291 işyerinden 10'una cezai işlem uygulanırken, 1'i de kapatıldı. Uygulama esnasında 25 şişe kaçak içki de ele geçirildi.

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