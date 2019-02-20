Antalya'da geçici aday listeleri seçim kurullarında

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA () - ANTALYA'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Antalya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Parti'nden mevcut başkan Menderes Türel, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı, CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Saadet Partisi'nin adayı Ali Aktaş ve DSP'nin adayı Mustafa Reşat Oktay yarışacak.
Siyasi partilerin gösterdiği adaylar şöyle:
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topçu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Alanya: Adem Murat Yücel
Kemer: Yusuf Üras
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek
Finike: Nail Dülgeroğlu
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)
Akseki: Erdoğan Erdoğan
Döşemealtı: Turgay Genç
Finike: Mustafa Geyikçi
Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz
İbradı: Serkan Küçükkuru
Kaş: Hayri Süt
Kemer: Mustafa Gül
Kepez: Murat Dinç
Konyaaltı: Semih Esen
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Manavgat: Şükrü Sözen
Muratpaşa: Ümit Uysal
- İYİ Parti
Alanya: Abdullah Sönmez
Aksu: Durmuş Ali Arslan
Demre: Okan Kocakaya
Elmalı: Halil Öztürk
Korkuteli: Halil Kara
Gündoğmuş: Sultan Çetin
Serik: Yusuf Mecek
- SAADET PARTİSİ
Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş
Alanya: Habip Şanlı
Aksu: Yusuf Hatip
Demre: Abdulkadir Kayabaş
Döşemealtı: Ömer Saçkan
Elmalı: İsmail Aygün
Finike: Yakup Şafakçı
Gazipaşa: Mustafa Bacak
Gündoğmuş: Hayri Demirel
İbradı: Muhittin Gazi
Kaş: Hamza Karaağaç
Kemer: Şafak Barbaros
Kepez: Mehmet Akburak
Konyaaltı: Ali Soysal
Korkuteli: Hasanali İrban
Kumluca: Ergün Eren
Manavgat: İlhami Demiral
Muratpaşa: Ahmet Durak
Serik: Adem Demirel
- DEMOKRATİK SOL PARTİ
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Reşat Oktay
Kepez: Nihat Arslan
Muratpaşa: Yıldıray Sapan
Konyaaltı: Buket Dağlı
Döşemealtı: Nüket Şirin
Aksu: İsa Yıldırım
Kaş: Çetin Göksu
Demre: Demet Daşik
Kumluca: Hacer Özdemir
Finike: Evrim Çoban
Kemer: Necati Topaloğlu
Elmalı: Melek Bakırcı
Korkuteli: Zeynep Çakal
Serik: Mehmet Habalı
Manavgat: Ali Çelik
Alanya: Ercan Öngün
Gazipaşa: Mehmet Duymuş
İbradı: Mustafa Kozanoğlu
Akseki: Remzi Atasever
Gündoğmuş: Yeliz Canbolat