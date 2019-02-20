Antalya'da geçici aday listeleri seçim kurullarında

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA () - ANTALYA'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Antalya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Parti'nden mevcut başkan Menderes Türel, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı, CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Saadet Partisi'nin adayı Ali Aktaş ve DSP'nin adayı Mustafa Reşat Oktay yarışacak.

Siyasi partilerin gösterdiği adaylar şöyle:

- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı: Emre Afacan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Alanya: Adem Murat Yücel

Kemer: Yusuf Üras

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek

Finike: Nail Dülgeroğlu

- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)

Akseki: Erdoğan Erdoğan

Döşemealtı: Turgay Genç

Finike: Mustafa Geyikçi

Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz

İbradı: Serkan Küçükkuru

Kaş: Hayri Süt

Kemer: Mustafa Gül

Kepez: Murat Dinç

Konyaaltı: Semih Esen

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

Manavgat: Şükrü Sözen

Muratpaşa: Ümit Uysal

- İYİ Parti

Alanya: Abdullah Sönmez

Aksu: Durmuş Ali Arslan

Demre: Okan Kocakaya

Elmalı: Halil Öztürk

Korkuteli: Halil Kara

Gündoğmuş: Sultan Çetin

Serik: Yusuf Mecek

- SAADET PARTİSİ

Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş

Alanya: Habip Şanlı

Aksu: Yusuf Hatip

Demre: Abdulkadir Kayabaş

Döşemealtı: Ömer Saçkan

Elmalı: İsmail Aygün

Finike: Yakup Şafakçı

Gazipaşa: Mustafa Bacak

Gündoğmuş: Hayri Demirel

İbradı: Muhittin Gazi

Kaş: Hamza Karaağaç

Kemer: Şafak Barbaros

Kepez: Mehmet Akburak

Konyaaltı: Ali Soysal

Korkuteli: Hasanali İrban

Kumluca: Ergün Eren

Manavgat: İlhami Demiral

Muratpaşa: Ahmet Durak

Serik: Adem Demirel

- DEMOKRATİK SOL PARTİ

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Reşat Oktay

Kepez: Nihat Arslan

Muratpaşa: Yıldıray Sapan

Konyaaltı: Buket Dağlı

Döşemealtı: Nüket Şirin

Aksu: İsa Yıldırım

Kaş: Çetin Göksu

Demre: Demet Daşik

Kumluca: Hacer Özdemir

Finike: Evrim Çoban

Kemer: Necati Topaloğlu

Elmalı: Melek Bakırcı

Korkuteli: Zeynep Çakal

Serik: Mehmet Habalı

Manavgat: Ali Çelik

Alanya: Ercan Öngün

Gazipaşa: Mehmet Duymuş

İbradı: Mustafa Kozanoğlu

Akseki: Remzi Atasever

Gündoğmuş: Yeliz Canbolat