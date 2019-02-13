Antalya'da fuhuş baskınları

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 60 kadın hakkında işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 1 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçuna yönelik baskın yaptı. Operasyonlarda, 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 kadın ve 1 travesti hakkında 'fuhuş yapmak' suçunda işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında ise 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Yapılan işlemler neticesinde; gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 2 hamam-sauna ve masaj salonu 120 gün, 1 pansiyon 30 gün, 1 otel 30 gün ve 1 güzellik merkezi de 30 gün süreyle kapatıldı.