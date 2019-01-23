Antalya'da CHP 12, İYİ Parti 7 adayla yarışacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP 12 ilçede, İYİ Parti ise 7 ilçede adaylarıyla yerel seçimlerde yarışacak.

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partilerin adaylarının büyük bölümü netleşti. Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir'de Menderes Türel ile, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı da Muhittin Böcek'le seçimlere katılacak. Ak Parti'nin ilçe adaylarını 27 Ocak Pazar günü Antalya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin de adaylarını sahneye çağıracağı belirtildi. MHP bugüne kadar Alanya, Kemer ve Korkuteli adaylarını açıkladı. Alanya'da Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Üras, Korkuteli'nde Ömer Niyazi İşlek MHP'nin adayları olarak açıklandı. MHP'nin 24 Ocak'ta da Finike Belediye Başkan adayı olarak Nail Dülgeroğlu'nun adını açıklaması bekleniyor.

CHP 12 İLÇEDE ADAY GÖSTERECEK

Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ise 12 ilçede aday gösterecek. CHP Kepez'de Murat Dinç'i, Muratpaşa'da Ümit Uysal'ı, Konyaaltı'nda Semih Esen'i, Döşemealtı'nda Turgay Genç'i, Manavgat'ta Şükrü Sözen'i, Kemer'de Mustafa Gül'ü, Gazipaşa'da Mehmet Ali Yılmaz'ı, İbradı'da Serkan Küçükkuru'yu ve Finike'de Mustafa Geyikçi'yi aday olarak açıkladı. 6 aday adayının bulunduğu Kaş için CHP Genel Merkezi, adayı belirlemek için anket yürütüyor. 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla CHP'nin Kaş'ın yanı sıra henüz açıklanmayan Kumluca ve Akseki ilçelerinin adayları da netleşecek.

İYİ PARTİ 7 ADAYLA SEÇİME GİRECEK

Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti ise Antalya'da 7 ilçede aday gösterecek. İYİ Parti'nin Antalya'daki adayları Serik'te Yusuf Mecek, Alanya'da Abdullah Sönmez, Gündoğmuş'ta Sultan Çetin, Korkuteli'de de Halil Kara olarak açıklanmıştı. İYİ Parti Aksu, Elmalı ve Demre'de de aday gösterecek. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, gelecek hafta 3 ilçenin daha adaylarının netleşeceğini söyledi.

CHP'DE 15 ŞUBAT'A KADAR HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, adı açıklanan CHP ve İYİ Partili adaylara ilçedeki iki partinin örgütünün destek verdiğini söyledi. İlçelerde seçim komiteleri oluşturulduğunu belirten Kumbul, seçim ofislerinin kiralandığını aktardı. En geç 15 Şubat'a kadar örgütlerin sahada olacağını dile getiren Kumbul, “Kayıp ve kaçak seçmen çalışmalarını tamamladık. Kaydı görünmeyen seçmenlerin evlerine giderek uyarıda bulunduk. Millet İttifakı olarak birçok yeri kazanacağımıza inancımız tamdır. Büyükşehir seçim komitemizi bugün belirleyeceğiz" dedi.