Antalya'da belediyelerin 'kent hakkı karnesi' çıkarılacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Kent İzleme Platformu'nun (AKİP) düzenleyeceği forumla belediyelerin 'kent hakkı karnesi' çıkarılacak.

AKİP, 'kent hakkı forumu' adıyla Antalya Barosu'nda 20 Ocak Pazar günü saat 13.00'te düzenleyeceği toplantıda, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kent hakkı karnesini çıkaracak. AKİP Dönem Sözcüsü avukat Mustafa Şahin, toplantının sonunda kent hakkı konusunda kent yöneticileri için bir yol haritası hazırlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Sivil yurttaşların yanı sıra mimar, şehir plancısı, maliyeci, mühendis, sosyolog ve avukatların da konuşmacı olarak katılacağı toplantıda Antalyalı yurttaşların kent hakkına erişim durumu incelenecek. Kenti değiştirerek kendimizi değiştirme hakkı olarak tanımlanan kent hakkının Antalya'daki uygulamalarına büyüteç tutulacak ve bu hakkı ihlal eden yerel yöneticiler teşhir edilecek. Toplantıda görme engelli yurttaşlar, çocuklar, kadınlar, geri dönüşüm işçileri, LGBTİ bireyler, mülteciler ve evsizler gibi kent hakkı mahrumiyeti yaşayanların gündelik pratikleri paylaşılacak. Belediye başkanları ile meclis üyelerinin de katılması beklenen toplantının sonunda kent hakkının Antalya'daki durumu hakkında bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Kent yöneticileri için yol haritası niteliğinde olacak sonuç bildirgesinde 31 Mart'ta seçime katılacak partilerin ve başkan adaylarının seçim programlarında Antalya'da kent hakkını nasıl uygulayacaklarını açıklamaları istenecek."

Herkese açık olan toplantı, aynı zamanda platformun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

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