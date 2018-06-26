Antalya'da asayiş uygulaması

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında arandığı belirlenen 349 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 15-21 Haziran günleri arasında yapılan uygulamalarda, 35 bin 324 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 349 kişinin yakalandığı uygulamada, 4 bin 382 araç sorgusu yapıldı, yakalamalı-hacizli olan 30 araç trafik otoparkına çekildi.

Uygulamada 180.5 gram esrar, 34.1 gram eroin, 2,7 gram kokain, 45 adet uyuşturucu hap, 3'ü kuru sıkı olmak üzere 6 tabanca, 4 tüfek, 21 fişek ele geçirildi. 21 günübirlik kiralık iş yerinde yapılan denetimde ise hakkında kayıp başvurusu bulunan 52 kişi bulunarak işlem yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik denetimde ise 42 iş yeri denetlendi. 6 iş yerine eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Yine fuhuş amaçlı pazarlık yaptığı belirlenen 42 kişi ile dilendiği tespit edilen 16 kişi hakkında işlem yapıldı.