Antalya'da asayiş uygulamaları

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 166 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 14-20 Ekim tarihleri arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Denetimlerde, hakkında çeşitli suçlardan 'yakalama kararı' bulunan 166 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı.

FUHUŞ OPERASYONU

Asayiş ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında ise fuhuş amaçlı müşteri temin ettikleri tespit edilen 51 kadın, 34 travesti ile 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan 3 kişi hakkında işlem yaptı.

KUMAR BASKINI

Kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda ise 6 dernek ve 5 kıraathane olmak üzere toplam 11 adrese baskın yapan ekipler, 250 kişinin GBT/UYAP kayıtlarını sorguladı. Hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alınırken, 145 kişi hakkında toplam 47 bin 555 TL idari para cezası uygulandı. Baskınlarda, 3300 TL ile 3 deste oyun kağıdı, 3 televizyon, dizüstü bilgisayar, 3237 adet pul, 205 adet tombala kartına suç eşyası ve delili olma niteliğiyle el konuldu.

GÜNÜBİRLİK TESİSLER DENETLENDİ

Günübirlik konaklama yerlerinin denetimiyle ilgili yapılan çalışmada ise 61 günübirlik konaklama yeri ile 12 ticari işletme denetlendi. Muratpaşa'da 4, Konyaaltı'nda bir işletme hakkında '1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na Muhalefet Etmek'ten işlem yapıldı. Denetimlerde, Muratpaşa'da 2, Kaş'ta ise bir günübirlik konaklama yerine eksiklerinden dolayı toplam 17 bin 827 TL idari para cezası uygulandı. Muratpaşa'da faaliyet gösteren bir günübirlik konaklama yerine de 'kapatma' cezası uygulandı.