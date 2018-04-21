Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

kapsamında düzenlenen ve 3 gün sürecek şenlikler başladı. Binlerce çocuk Cam Piramit'teki şenlik alanına akın etti. Başkan Menderes Türel de şenliklerin ilk günü çocukların coşkusuna ortak oldu, uçurtma uçurdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler Cam Piramit'te başladı. Festival havasında başlayan kutlamaların ilk günü çocuklar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluştu. 7'den 70'e binlerce Antalyalı, Cam Piramit'te kurulan etkinlik alanına akın etti. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan 20 bin uçurtmayla çocuklar Antalya semalarını süsledi. Aileleri de çocuklarını yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.

BAŞKAN TÜREL OĞLU İLE UÇURTMA UÇURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de şenlik alanına gelerek çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocukların bayramını kutlayan Türel, oğlu Akant'la uçurtma uçurdu. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türel, onlarla sohbet etti. Menderes Türel, çocuklara çeşitli bayram hediyeleri verdi. Diğer ilçelerde de düzenlenen uçurtma şenliği ile çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

14 ŞEHİRDEN TURNUVAYA KATILIM

Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Cam Piramit'te gerçekleştirilen 9. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda 14 farklı ilden gelen 2 bin 320 öğrenci yarıştı. Sporcular 7-14 yaş aralığında, 12 kategoride mücadele etti. Turnuvaya katılan tüm sporculara madalya verildi. Turnuva bitiminde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

TÜREL BAŞARI DİLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de turnuvada çocukları yalnız bırakmadı. Sporcuları ziyaret eden Menderes Türel, çocuklara başarılar diledi. Başkan Türel, Antalyalı çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın en güzel şekilde bayram kutlamaları bizim için her şeyden önemli. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

EĞLENCEYE DOYDULAR

Şenlikler kapsamında Şeker Portakalı animasyon ekibi de birbirinden eğlenceli gösterileri Antalyalı miniklerle buluştu. Jonglör, sihirbaz ve palyaço gösterilerine yalnızca çocuklar değil büyükler de eşlik etti. Keyifli saatler geçiren çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Minikler için AKM amfi tiyatrosunda ayrıca tiyatro gösterileri de gerçekleşti.

SALİH MEMECAN, MİNİK HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Limon ve Zeytin karikatürleri ile tanınan karikatürist ve yazar Salih Memecan da çocuklarla buluştu. Minik hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Memecan, öğrencilerin çok sevdiği Limon, Zeytin, Babişko, Çıt Çıt Hanım karakterlerinin nasıl çizildiğini gösterdi, bu karakterlerin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Memecan, ardından kitaplarını imzaladı.

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