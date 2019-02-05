Antalya'da 1 milyon 707 bin seçmen sandığa gidecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart seçimlerinde, 5 bin 428 sandıkta 1 milyon 707 bin 819 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Karaloğlu, seçim sürecinde adaylara çevre ve gürültü kirliliği ile seçim sonucunda kazanan ve kaybedenler için demokratik olgunluk çağrısı da yaptı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet ve jandarma komutanlığı müdür ve amirlerinin katılımıyla 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu'ndaki toplantıda Vali Karaloğlu, adaylara özellikle çevre ve gürültü kirliliği uyarılarında bulundu.

MÜLKİ İDARENİN İKİ GÖREVİ VAR

Seçimlerin demokrasinin şölen günü olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde il ve ilçe seçim kurulları yetkisinde yapılacak seçimde, mülki idare amirleri ve kolluk birimleri olarak iki önemli görevleri olduğunu söyledi. Karaloğlu, “Birincisi seçimin güven ortamında yapımını sağlamak. İkincisi, seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç, personel ihtiyaçlarını ivedi olarak seçim kurullarının emrine vererek, seçimlerin sağlıklı yapılmasını sağlamak" dedi.

ÖZGÜR PROPAGANDA VE OY KULLANMA

Seçim öncesi, seçim günü ve sandıklar açıldıktan sonra olmak üzere seçim güvenlik planının üç aşamalı belirlendiğini belirten Karaloğlu, “İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçelerdeki birimleriyle planlarımız hazır ve uygulanıyor. İnşallah bu seçimi huzur içinde, her şeyden önce siyasi partilerimizin adaylarının özgür bir ortamda seçmeniyle buluşmasını sağlayacak, seçim günü de vatandaşımızın hiçbir baskı altında kalmadan iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıtmasının ortamını oluşturacağız" dedi.

YASAKLAR HARFİYEN UYGULANACAK

Seçim takviminin 1 Ocak itibariyle başladığını ve sürecin devam ettiğini hatırlatan Karaloğlu, “Siyasi partiler büyük oranda adaylarını belirledi ve adaylar propaganda dönemine girdi. İşte bizim görevimiz adayların propaganda döneminde seçmenle buluşmasının ortamını oluşturmak. Seçim günüyle ilgili YSK'nın aldığı kararlar ve yasaklar var. Bir gün öncesi saat 18.00'de artık propagandanın sonlanacağı, afişlerin, bayrakların toparlanacağı, seçim gününde alkol kullanımı, silah taşımayla ilgili kısıtlamalara harfiyen uyulmasını sağlayacağız" dedi.

KAYMAKAMLARA SANDIK UYARISI

Oylar sayıldıktan sonra sandıkların güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılmasının da önemini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Sandıklar sayıldı, mühürlendi, sağlıklı bir şekilde ilçe seçim kurullarına ulaştırılıncaya kadar arkadaşların süreci takip etmeleri gerekiyor. Kaymakam arkadaşların son sandık sağlıklı bir şekilde seçim kuruluna teslim edilmeden görev yerlerini terk etmemesi gerekiyor" dedi.

MUHTAR ADAYLARINA HUZUR UYARISI

Bu seçimin belki en zor geçeceği yerlerin çok sayıda adayın olduğu muhtar seçimleri olacağını söyleyen Vali Karaloğlu, “Mahallelerde seçim sürecinde oluşacak yarışın daha sonra huzur konusunda olumsuzluk oluşturmaması için çok yakından takip emek lazım. Seçim bittikten, sandık açıldıktan ve kazanan aday belli olduktan sonra artık seçim dönemindeki tartışmaların da bitmesi lazım. O tartışmalar devam ederse mahalledeki huzursuzluk devam eder ve topluma yansır, bunu arzu etmiyoruz ve onun için mahalle seçimlerinin daha dikkatli takip edilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI DUYARLILIK

Bazı siyasi partilerin kampanyalarında çevre ve görüntü kirliliğiyle ilgili duyarlı davranacaklarını ilan ettiğini de belirten Vali Karaloğlu, “Plastikten yapılma bayrak, afiş kullanmayacakları, gürültülü propaganda yapmayacaklarını ilan ettiler. Bu bizi mutlu etti. Biz Antalya'da bütün siyasi partilerin çevre ve gürültü konusunda duyarlı olmalarını arzu ediyoruz. Mahalle muhtarlığına aday olanların elektrik direkleri, duvarlara rastgele afiş, fotoğraf yapıştırmalarını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bir muhtar adayının en öncelikli görevi mahallesinin temizliğidir. Aday olduğu mahallenin çevre temizliğine dikkat etmeyen birinin de bence muhtar olmayı çok hakettiğini de düşünmüyorum" dedi.

ADAYLARA DEMOKRATİK OLGUNLUK ÇAĞRISI

Her seçimin bir sonucu, kazanan ve kaybedenler olacağına değinen Vali Karaloğlu, her iki taraf için de demokratik olgunluk çağrısı yaptı. Karaloğlu, “Ne kazananların sevinci abartıp kaybedeni tahrik etmesi, ne de kaybedenin üzüntüsünü abartıp taşkınlığa dönüştürmemesi lazım. Kolluk birimleri olarak bunu da takip etmemiz gerekir. Seçim sonrasında kazananları da, kaybedenleri de mutedil davranmaya davet etmemiz gerekir ve hangi sonuç çıkarsa çıksın, demokratik olgunlukla karşılamak gerekiyor" diye konuştu.

1 MİLYON 707 BİN SEÇMEN

İl Seçim Kurulu'ndan alınan seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi eren Vali Karaloğlu, 31 Mart seçimlerinde Antalya'da 5 bin 428 sandıkta 1 milyon 707 bin 819 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Karaloğlu, cezaevlerinde de oy kullanma hakkı olanlar için sandıklar kurulacağını, geçen seçim uygulanan engelli bireyler için 238 seyyar sandıkla, sandık başına gidemeyenlerin ayağına sandığın gideceğini kaydetti. 31 Mart'ta demokratik olgunluk içinde bir seçim dileğinde bulunan Vali Karaloğlu, “Seçimin milletimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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