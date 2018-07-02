Antalya, antik çağ kadın saç modelleriyle tanıtılacak

ANTALYA, () - ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesi, Antalya'yı 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle tanıtacak.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Dünya Kadın Müzeler Birliği'nin (IAWM) üyesi olan Antalya Kadın Müzesi'nin dünyada ilk kez uygulanacak 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle Antalya'yı tanıtacağını söyledi. Başkan Ege, Antalya'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak bilinirliliğinin arttırılması ve marka değerinin yükseltilmesini amaçlayan projenin, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlandığını söyledi.

Antalya'nın tarihi, arkeolojisi ve estetik boyutlarıyla tanıtacak projenin BAKA tarafından desteklediğini vurgulayan Başkan Ege, "Antik Çağ'dan kalma 20 kadın heykel başı replikasyonu gerçek saç ile yeniden canlandırılacak. Bu heykelleri yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerinde sergilenecek. Dünyada ilk kez uygulanacak proje için, Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'ndeki 20 antik çağ kadın heykelinin replikaları kullanılacak" dedi.

Projenin küratörlüğünü, AÜ Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın yaptığına değinen Yeliz Gül Ege, "Antalya'nın antik çağdan günümüze ne kadar önemli bir medeniyet zincirine ev sahipliği yapmış olduğu ve bu medeniyetler içerisinde var olan kadının önemini anlatmak. Antik çağın estetik anlayışının ne kadar zengin olduğunu görüyoruz, hayata geçireceğimiz proje bugünün dünyasında yeni bir moda akımı yaratabilir. Var olan saç modellerinin o döneme ait birçok bilgiyi beraberinde taşıdığını gösteren güzel bir çalışmayla, kadın algısını olumlu anlamda kentimizde bulunan antik çağ kadın başlarıyla, tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.

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