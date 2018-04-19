Antalya, 12 ülkeden çocuk ağırlıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 12 ülkeden 320 çocuğu ağırlıyor.

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden gelen 300'ün üzerinde çocuk bu bayramı Antalya'da geçirecek. Etkinliklere katılacak 12 ülkenin çocuk temsilcileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Çocuklara hediye veren Karaloğlu, Antalya'yı çocuklara anlattı. Çocuklardan bazıları da ziyarette şarkı söyleyip, şiir okudu.

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