Anneler ve anne adayları bilgilendirildi

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, anneler ve anne adayları çocuk bakımı ve sağlığı konusunda bilgilendirildi.

Kahramankazan Belediyesi Çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminer ile anneler ve anne adayları çocuk bakımı konusunda bilgilendirildi. Seminere ilçedeki anneler ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde görevli uzman çocuk doktorları ve hemşireleri tarafından verilen seminerde katılımcılara çocuk bakımı ve sağlığı konuları anlatıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de belediye olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Çocuk bakımı ve sağlığı konularında annelerimiz ve anne adaylarımız bilgilendirildi. Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımız ve onların değerli anneleri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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