Anneden kızına karaciğer

ANTALYA, () - GAZİANTEP'te, doğuştan safra kanalları olmadığı için karaciğeri iflas eden 6 aylık Azra Naz Erol, annesi Aslıhan Erol'ın (23) bağışladığı karaciğerin Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te bankacı Aslıhan Erol ve muhasebeci Mirza Erol (25) çifti, doğumundan itibaren geçmeyen sarılık nedeniyle kızı Azra Naz'ı hastaneye götürdü. İlk 3 ay boyunca tetkiklerde 'anne sütü sarılığı' teşhisi konuldu. Ancak tedaviye rağmen kan değerleri kötüye giden ve karaciğeri iflas eden Azra Naz, geçen ay Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne getirildi. Yapılan tetkiklerde Azra Naz'ın doğuştan safra kanallarının (Bilier Atrezi Hastalığı) olmadığı tespit edildi.

Doktorlar, Azra bebeğin acil karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Anne Aslıhan Erol, donör oldu. Kan grubu uyumlu olan ve verici olarak uygun görülen annenin karaciğerinin sol lateral segmenti alınarak Azra Naz'a nakledildi. Bir ay önce yapılan başarılı nakille sağlığına kavuşan Azra Naz'ın yaşam fonksiyonları ve kan değerleri normale döndü.

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