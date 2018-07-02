Anne ve babalar yarıştı, çocukları destekledi

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanlığı'nca yürütülen 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesinin yaz dönemi etkinlikleri anne ve babaları spor alanlarıyla buluşturdu. Hafta sonunu sportif etkinliklere ve geleneksel çocuk oyunlarına ayıran veliler, çocuklarının elinden teşekkür ve katılım belgelerini aldı.

Yaşam boyu spor etkinliklerini 365 gün boyunca aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, organize ettiği sportif ve sosyal etkinliklerle aileleri hafta sonları spor alanlarında buluşturuyor. Oyun, spor ve eğlenceyi birleştiren 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklarıyla birlikte sportif faaliyetlere ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine katılan anne ve babalar düzenlenen organizasyonlardan oldukça mutlu. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle basketbol oynayan, zorlu beceri koordinasyon parkurlarında ter döken ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinde anıları tazelenen öğrenci velileri, etkinliklerin sonunda çocuklarının ellerinden katılım ve teşekkür belgelerini almanın sevincini yaşadılar. 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde önce velilerini spor alanlarında görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşam boyu spor yapılması adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önce Öğren Sonra Eğlen projesinin yaz dönemi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunana Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Yaşam boyu spor faaliyetlerinin sürdürülmesi adına yıl boyunca birbirinden farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi kapsamında yaz dönemi boyunca küçük ve genç yaştaki sporcu öğrencilerimizle birlikte onların değerleri velilerini de spor alanlarımızda misafir edeceğiz. Velilerimizi spor alanlarında görmek, onların çocuklarının heyecanını ve mutluluğunu paylaştıklarına şahitlik etmek mutluluk verici. Spor okullarımız ve spor kulübü çalışmalarımız kapsamında yıl boyunca tribünlerden desteklerini esirgemeyen anne ve babalarla, çocuklarımız haftanın bir günü rolleri değişiyorlar ve ortaya oldukça renkli görüntüler çıkıyor. Velilerimizin spor alanlarında sporcu öğrencilerimizle paylaşım içerisinde olması, sporcularımızın motivasyonunu olumlu yönde etkiliyor, sporcu, veli, antrenör bağının daha da güçlenmesini sağlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendiren, onlar gerek saha içinde gerek saha dışında büyük bir çaba ile destekleyen tüm velilerimize ve proje çalışmalarının başarıyla yürütülmesinde emeği geçen değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sportif ve sosyal faaliyetlere katılmaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden öğrenci velileri açıklamalarında, "Çocuklarımızı, Organize edilen spor okullarına ve sportif projelere büyük bir güven ve mutlulukla yönlendiriyoruz. Bu kapsamda Önce Öğren Sonra Eğlen projesi etkinlikleri çerçevesinde değerli hocalarımız, çocuklarımızla birlikte bizleri spor yapmaya davet ettiler. Katıldığımız tüm sportif ve sosyal etkinliklerden oldukça memnunuz. Hafta sonları çocuklarımızla eğlenceli zamanlar geçiriyor, yine etkinlikler sayesinde onların saha içerisinde yaşadığı tüm duyguları daha iyi anlayabiliyoruz. Şehitkamil Belediyesi çatısı altında düzenlenen tüm sportif faaliyetlerde veliler, eğitmenlerimiz ve çocuklarımız arasında güçlü bir bağ var. Aile havasının hakim olduğu tesislerde gerçekleştirilen tüm çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz" İfadelerini kullandı.

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